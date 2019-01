Giusto il tempo di dare il via ufficiale a questa finestra invernale di calciomercato che Bologna e Udinese, due dirette concorrenti dell’Empoli nella corsa salvezza, hanno rinforzato il proprio organico con alcuni acquisti importanti. I rossoblu hanno ufficializzato i prestiti di Sansone e Soriano, entrambi dal Villarreal ma il secondo via Torino; i bianconeri invece hanno chiuso l’affare Okaka Chuka, altro rientrante nella nostra Serie A di ritorno dall’altro club di Pozzo, il Watford. Se per l’attaccante di origini nigeriane la sensazione è che non si tratta di un colpo che può spostare più di tanto gli equilibri per la formazione di Nicola, diverso è il discorso per i nuovi acquisti del Bologna. Soprattutto Sansone, giocatore capace di fare la differenza già ai tempi del Sassuolo e che, almeno sulla carta, si presenta come un rinforzo importante. Ergo: con questo innesto il Bologna ha recuperato subito il gap con gli azzurri evidenziato dalla classifica nel girone di andata. Non c’era ovviamente bisogno di dirlo, ma visto il momento negativo e viste le operazioni già concluse dalle avversarie, l'Empoli ha bisogno di rinforzi ed è necessario che il team mercato azzurro acceleri i tempi per metterli quanto prima a disposizione di Iachini in vista della ripresa del campionato.

Dal mio punto di vista, come ho già sottolineato nei precedenti approfondimenti, sarebbe fondamentale operare principalmente in due settori: la difesa, perché con il nuovo modulo sono solo 4 i centrali e le alternative scarseggiano (senza contare che le prestazioni nell’ultimo mese non sono state all’altezza); e l'attacco, visto che i risultati dipendono quasi esclusivamente dalla vena realizzativa di Caputo. Diventa dunque indispensabile mettergli affianco una spalla dal rendimento costante, che possa rappresentare un'alternativa al bomber di Altamura dal primo minuto, possa giocare al suo fianco o subentrare a partita in corso in caso di necessità. La società deve aver avuto le stesse sensazioni, tant’è che le prime operazioni imbastite riguardano proprio un attaccante e un difensore centrale. Per il primo si sta parlando con la Samp di Kownacki, centravanti polacco classe ‘97 che quest’anno sta trovando poco spazio. Sarebbe sicuramente un innesto di valore: è giovane ma ha già un anno e mezzo di esperienza in A e nelle poche volte che è stato chiamato in causa è spesso risultato decisivo in zona gol; inoltre ha voglia di mettersi in mostra ed ha qualità fisiche e teniche che potrebbero completarsi con quelle di Caputo. Per la difesa era stato fatto il nome di Ranocchia, ma nonostante si trattasse di un nome molto gradito a tecnico e staff, la pista sembra essersi già raffreddata in quanto il giocatore sembra preferisca altre destinazioni. Siccome anche l’Empoli ha dei pezzi pregiati a cui in molti stanno facendo la corte (Traore e Bennacer su tutti), sono spuntati anche nomi di possibili contropartite come Rog, altro pezzo che farebbe gola a Iachini. Gli azzurri però non sembrano intenzionati a far partire i propri gioielli a gennaio, per cui la sensazione è che di questa trattative se ne debba riparlare a giugno.