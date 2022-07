È stata una seconda metà di luglio che ha riservato sensazioni contrastanti quella vissuta in casa Empoli. Da lato il campo, dove la squadra, nonostante i pesanti carichi di lavoro e qualche difficoltà, soprattutto a livello offensivo,(4 su 4 se si considera anche il primo test contro il Castelfiorentino di inizio preparazione).. Se si esclude Luperto, che di fatto è un acquisto ma non un volto nuovo, l‘ultima ufficialità è stata quella di De Winter, il 10 luglio. Un po' c’era da aspettarselo: il mercato azzurro è stato sbloccato a inizio estate dalla cessione di Asllani, che ha permesso alla società di muoversi e di rafforzare la squadra nei reparti più scoperti (difesa e attacco su tutti).: è degli ultimi giorni infatti il concreto interessamento del Nizza per, la cui permanenza sembrava ormai scontata (non a caso era stato scelto come testimonial anche per la presentazione delle nuove maglie).. A meno di ripensamenti dell’ultimo minuto l’affare si farà e questi introiti permetteranno all’Empoli di tornare con prepotenza sul mercato. Magari per provare a sferrare l’attacco decisivo a, ancora non pienamente nelle grazie di Italiano a Firenze, oltre che sistemare l’attacco visto che ad oggi il reparto è composto dai soli Destro e Satriano.Tornando a questioni di campo, sicuramente là davanti c’è bisogno di qualcosa di diverso. È vero,, lasciando a mani vuote anche il Trabzonspor campione di Turchia,. Mancano ancora lucidità e intesa, ma soprattutto non ha convinto il 433 con cui Zanetti ha schierato la squadra nelle prime uscite. Meglio forse il 4312 visto nell’ultima amichevole con Pafos, vinta 2-1, ma la coppia Destro-Bajrami, schierata come tandem offensivo, ancora non brilla. Il ritiro austriaco è terminato e tra 6 giorni esatti inizierà ufficialmente la stagione azzurra con l’esordio in Coppa Italia, avversario la SPAL dell’ex La Mantia. Difficile pensare a facce diverse da quelle viste fino ad oggi, per cui, dove contro lo Spezia il 14 agosto ci saranno già in palio punti importanti. Bajrami e Destro sembrano inamovibili, ma come detto andrà visto l’assetto, perchè. A centrocampo le scelte sono obbligate, con Marin, Stulac, Henderson e uno tra Brandinelli e Haas. In difesa, qualora dovesse partire Viti, i titolari saranno Luperto e De Winter in mezzo, Stojanovic a destra e Parisi a sinistra. In porta, ovviamente, Guglielmo Vicario.