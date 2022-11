Cross di Bajrami e stacco imperioso di Ismajli, palla che bacia la traversa e finisce in rete. Tutto sotto gli occhi attenti di Vicario e Parisi, seduti in panchina a guardare. No, non era, come ha scritto sul suo profilo Facebook il collega e amico Gabriele Guastella, l’allenamento del mercoledì, bensì l’amichevole Albania-Italia andata in scena a Tirana lo scorso 16 novembre. In un match dalle sensazioni malinconiche, con tante selezioni che scendevano in campo, per i tifosi azzurri empolesi le soddisfazioni non sono comunque mancate. Oltre all’asse albanese che ha confezionato il gol del momentaneo vantaggio per Le Aquile e la coppia di tesserati rimasti in panchina per tutti i 90',. Per, autore peraltro del gol dell’1-1, Empoli ha rappresentato la tappa decisiva per il grande salto che lo ha portato ad essere una colonna del Napoli e della Nazionale., subentrato a fine primo tempo, a Empoli è nato e cresciuto calcisticamente e oggi è il perno del centrocampo del Torino. Stesso discorso per, entrato al posto di Bajrami, che sta proseguendo il percorso di crescita nell’Inter. E poi, che all’Empoli ha giocato appena ventenne una sola stagione, ma soprattutto, bomber e protagonista della salvezza nella passata stagione, che quest’anno non sta riscuotendo la stessa fortuna a Sassuolo.È vero, era “solo” un’amichevole, ma è innegabile come. Chi passa da Empoli si mette in vetrina, ha la possibilità di esprimersi al meglio, di, soprattutto se sei giovane. Così non sorprende l’interessamento in chiave mercato nei confronti dei migliori talenti azzurri: su tutti. È evidente che il futuro di questi giocatori, per talento e potenzialità, sia lontano da Empoli, ma la società dovrà essere brava nel gestire le partenze. Bisogna evitare infatti un possibile fuggi fuggi di gennaio che manderebbe all’aria il lavoro fatto fin qui da Zanetti e con lui le speranze di salvarsi., dicendo in una recente intervista che a gennaio non partirà nessuno, ma è evidente che in caso di offerte irrinunciabili, un po’ come successo nel gennaio scorso con Ricci al Torino, sarà difficile dire di no.: un paio di giocatori, magari tra centrocampo e attacco, per puntellare la rosa nei reparti in cui ha maggiore difficoltà. Questa lunga sosta ha anticipato i discorsi sul calciomercato di almeno un mese, aumentando contestualmente le tribolazioni dei tifosi che, almeno fino al 31 gennaio, non riusciranno a dormire sonni troppo tranquilli.