Da una parte c’è la curiosità e l'entusiasmo nell’ accogliere un giocatore giovane, certamente interessante e sicuramente voglioso di affermarsi dopo due stagioni da “comprimario”, prima al Milan poi allo Spezia. Insomma, il profilo del tipico calciatore che a Empoli solitamente fa bene. Dall’altra c’è anche il timore che il suo arrivo possa spianare la strada alla cessione di Baldanzi. Parliamo ovviamente di Daniel Maldini, il primo volto nuovo dell’Empoli 2023/2024. Per il figlio di Paolo infatti si parla di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Milan, a testimonianza di come la società rossonera non voglia privarsi della possibilità di riportare a Milanello il ragazzo.Il classe 2001 a livello tattico sarebbe il perfetto alter ego di Baldanzi: fantasista/trequartista dotato di buona tecnica, velocità e ottime capacità di inserimento. Con lui Zanetti si ritroverebbe un’alternativa importante in panchina, con caratteristiche tecniche e fisiche che gli permetterebbero di giocare anche come punta centrale o esterno sinistro. In questo senso sarebbe davvero un bel colpo; diverso sarebbe nel caso Maldini andasse a sostituire Baldanzi, diventando così sulla carta il nuovo titolare. Investitura importante, affascinante ma sicuramente da ponderare bene. Staremo a vedere cosa succedere sul mercato, intanto sono uscite date e orari delle 4 giornate di campionato. L’Empoli aprirà la nuova stagione alle 18,30 di sabato 19 agosto ospitando il Verona, subito uno scontro diretto per la salvezza. Poi Monza, Roma (in casa) e Juventus. Insomma, un esordio tutt’altro che morbido, con la squadra di Zanetti che, qualora dovesse steccare la prima, rischierebbe di ritrovarsi a zero punti dopo il primo mese di campionato. Solo una provocazione, anche un po’ scaramantica, perché a un mese e mezzo dall’inizio della nuova stagione (caspita, è davvero vicino) è davvero impensabile fare pronostici di qualsiasi tipo.