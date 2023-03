Le tre sconfitte consecutive incassate dall’Empoli nelle ultime settimane, hanno tutte un comune denominatore:, in particolare i calci d’angolo. In alcune partite questa situazione aveva portato punti importanti agli azzurri, ma nell’ultimo periodo il trend sembra essersi invertito. Entrambe le reti incassate con il Napoli sono arrivate su azioni provenienti da calcio d'angolo, mentre con il Monza il gol decisivo di Izzo è arrivato direttamente su corner. Stessa cosa vista anche ieri con l’Udinese.Purtroppo non si tratta di casi isolati, perché se andiamo indietro si scopre che recentemente anche in altre partite l’Empoli si era fatta sorprendere su questa situazione. Con lo Spezia da calcio d’angolo era partito il pallone che Parisi aveva respinto con la mano sulla linea: rosso, rigore e vantaggio dei bianconeri. La Roma ne aveva segnati addirittura due agli azzurri calciando dalla bandierina e anche la Lazio, all’inizio di gennaio, aveva trovato il vantaggio con un colpo di testa finito in rete dopo un cross da corner., specie perchè l’Empoli sembra aver perso un po’ di brillantezza offensiva e sta dimostrando di avere non poche difficoltà nel trovare la via della rete.In questo senso le assenze (Cambiaghi, Destro) e la condizione non ottimale di alcuni giocatori (Caputo, Pjaca) stanno impedendo a Zanetti di trovare alternative anche a gara in corsa, fattore che a un certo punto della stagione stava davvero facendo la differenza. C’è però un giocatore in particolare che si sta mettendo in mostra uscendo dalla panchina e che vista la giovane età e la voglia che ha di lasciare il segno, meriterebbe un maggior impiego, magari anche dal primo minuto. Parliamo ovviamente di, altro prodotto del vivaio azzurro che sta ripagando con buone prestazioni la fiducia concessa da Paolo Zanetti. Mezzala di grande corsa e buona tecnica individuale, Fazzini nelle ultime uscite con Monza e Udinese ha dimostrato anche di avere la personalità di portare palla e di cercare anche soluzioni offensive interessanti. Sabato ha pure sfiorato il gol, calciando alto da buona posizione dopo una bella percussione centrale., specie se bravi, e alla lunga Fazzini è destinato a diventare un titolare. Visto però che il momento della squadra non è brillantissimo e le altre alternative a centrocampo (Grassi, Haas ed Henderson) non stanno facendo nulla per cambiare le gerarchie nella testa di Zanetti,