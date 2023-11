Non è un alibi, né vuole essere una giustificazione. L’Empoli esce sconfitto meritatamente anche dalla sfida del Benito Stirpe, dove si è misurato contro una squadra che in questo momento ha molto, molto in più degli azzurri. Nel calcio il blasone e la storia contano il giusto, se hai più fame, determinazione e qualità del tuo avversario. Frosinone-Empoli doveva essere una partita aperta con due squadre di pari valore in grado di annullarsi. In realtà, la formazione laziale ha dimostrato di essere una squadra di un altro livello, con qualità in questo momento superiori, e non di poco, a quelle azzurre. Lo dice il risultato di stasera, ma lo dice soprattutto la classifica. Se non fosse stato per l’incredibile k.o. di Cagliari, maturato dopo essere stati in vantaggio 3-0 fino al 70’, i ciociari avrebbero 18 punti. Praticamente sarebbero una classifica da piazzamento in Europa. L’Empoli invece lotta ancora nei bassifondi, annaspando tra le sue tante difficoltà: proteggere la propria porta e segnare in quella avversaria.I gialloblù stasera hanno dominato, mentre l’Empoli si è svegliato solo per gli ultimi 5’ più recupero. Un lasso di tempo in cui la squadra di Andreazzoli ha creato più occasioni di quante costruite nei precedenti 85. Dopo il gol di Caputo, gli azzurri sono entrati in area avversaria altre due volte: prima con il secondo gol annullato giustamente al numero 9 azzurro (sarebbe stato pazzesco); infine con la bella azione di contropiede che per pochi centimetri non ha permesso a Kovalenko di acciuffare una sfida già persa. Fa strano parlare del Frosinone come un avversario fuori portata per l’Empoli, ma ad oggi le cose stanno così. Piuttosto, c’è da preoccuparsi che la squadra non abbia seguito una crescita lineare dopo i buoni risultati ottenuti nelle prime partite di Andreazzoli. È vero, sia Atalanta che Frosinone si sono rivelate avversarie assai competitive, ma in entrambe le sfide l'Empoli ha faticato moltissimo dal punto di vista del gioco. Lo scenario non è dei migliori e all'orizzonte arriva un’altra sfida senza appello: la trasferta del Maradona contro un Napoli in crescita. Presto per sparare sentenza, ma questo Empoli deve ancora evolversi e nonostante il campionato sia ancora molto lungo, la sensazione che le cose non stiano andando nella giusta direzione, inizia lentamente a serpeggiare…