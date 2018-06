Emre Can alla Juventus: questa sarà finalmente la settimana dell’ufficialità più attesa dai tifosi bianconeri, che da mesi aspettano l’arrivo di questo centrocampista tedesco a parametro zero. Un colpo su cui Marotta e Paratici hanno lavorato per un anno intero: all’estate scorsa risalgono infatti i primi contatti con l’entourage del giocatore, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Liverpool dando un “sì” di massima al progetto bianconero.