Intervistato da Kicker in Germania l'ex centrocampista della Juventus e oggi al Borussia Dortmund, Emre Can, ha parlato dell'ultima sessione di mercato che lo ha portato a dire addio al club bianconero svelando anche un retroscena.



NO AL MAN UNITED - "Avevo tre offerte dall'Inghilterra, una delle quali dal Manchester United. Non ci ho pensato un secondo visto il mio passato al Liverpool. I soldi sono importanti, ma non sono tutto".



IL DORTMUND - "Mi è sempre piaciuto molto il Borussia Dortmund, è il club perfetto per me. Volevo andare in un club per il quale potevo essere importante".



ODIO PERDERE - "Non sono rimasto al Liverpool o alla Juventus per via della mia mentalità. Puoi imparare da una sconfitta, ma vincere è molto meglio. Io odio perdere".