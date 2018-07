Emre Can parla in conferenza stampa dallo Juventus Stadium nel giorno della sua presentazione: "Buongiorno a tutti (in Italiano ndr). Sono molto felice di essere qui, è un grande club me lo ha detto anche Sami Khedira, è splendido essere qui."



"Il mio primo allenatore era un tifoso della Juve. Quando avevo 7/8 anni mi disse che un giorno avrei giocato per la Juve. E' felice che io sia qui. E' una storia bella. Amo giocatori come Nedved e Del Piero che hanno fatto la storia del club."



MONDIALI - "I mondiali sono sempre una cosa a parte, non credo che i giocatori che torneranno saranno delusi, il Mondiale è una cosa a parte saranno tutti motivati."



RONALDO - "Sarei felice di giocare con Cristiano Ronaldo. E' un grandissimo calciatore ma non so se ci sono stati contatti con la società."



PERCHE' LA JUVE - "Conosco bene la mentalità di questa società. C'è una mentalità vincente ed è la mia stessa mentalità, sono qui per vincere titoli."



CHAMPIONS - "Penso che il primo obiettivo deve essere la Serie A e poi arriverà la Champions. So che la società ci sta dietro da tanti anni, tutti la vogliono vincere. Io voglio essere d'aiuto. Possiamo farlo perché c'è una grandissima voglia di vincere, sono qui per questo ma la priorità è la Serie A."



ALLEGRI - "Ho parlato con lui ma non della tattica. E' il mio primo giorno, nei prossimi giorni lo faremo."



TATTICA - "Sono qui per aiutare tutti, Zidane era uno dei miei idoli."



GERMANIA - "Il Mondiale è stata una grande delusione. Non è andata bene ma non so perché. Credo che dobbiamo tornare più forti. Low è un grande allenatore, ha vinto gli ultimi mondiali."



SOCIETA' - "Ha grandi prospettive di crescita, ho avuto molte offerte, penso che il loro progetto sia molto forte."



KLOPP - "Non ho avuto nessun problema con lui, anzi mi ha fatto il mio in bocca al lupo e ci siamo lasciati molto bene."



ACCOGLIENZA - "Tutti i giocatori mi hanno chiesto come stavo, come sono andate le vacanze, è andato tutto bene."