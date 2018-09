Nel post partita della gara contro il Sassuolo ha parlato al sito web della Juventus il centrocampista Emre Can: "Lo scorso anno ero infortunato e credo che la mia ultima gara da titolare sia stata a marzo. Per essere la prima partita penso sia andata abbastanza bene, ovviamente so che posso fare meglio, ma sono contento di aver aiutato la squadra. Rispetto al campionato inglese qui il calcio è diverso, le squadre si difendono molto bene e concedono pochi spazi. Meglio regista o mezz'ala? Posso giocare in entrambe le posizioni, starà al mister decidere",