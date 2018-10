, al quale era stata riscontrata la presenza di un nodulo. Un piccolo inconveniente che costringerà l'ex giocatore del Liverpool a, salvo contrattempi.- Un problema che ritarda ovviamente la messa a punto di un giocatore sul quale il club bianconero aveva puntato molto per la sostituzione in prospettiva futura di, altro calciatore ai box e spesso soggetto a noie di natura muscolare. La ricaduta subita nel match di Champions League contro lo Young Boys lo ha costretto a saltare le ultime tre partite, maalla Continassa, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo.- Qualora il tedesco fornisse ad Allegri le rassicurazioni necessarie, potrebbe riaggregarsi al gruppo e aumentare i carichi di lavoro in vista del suo ritorno in campo. Diversamente, avanti con gli imprescindibili Pjanic e Matuidi, costretti agli straordinari, mentreil tecnico bianconero potrebbe comunque vantare una serie di opzioni costruite in casa. Insistere su, apparso però sottotono nell'ultima trasferta di Empoli, o varare nuovamente gli "esperimenti", ovviamente in caso di mantenimento del 4-3-3 come sistema di gioco.