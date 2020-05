Intervenuto alla Bild, Emre Can, ex centrocampista della Juve, ha parlato della nuova esperienza al Borussia Dortmund: "Sono venuto qui per vincere il titolo, l'ambiente del Dortmund è molto simile a quello del Liverpool. Il nostro sogno è vincere la Champions".



SU CRISTIANO RONALDO - "Ho visto come vive la mentalità vincente, se perde una partitella è di cattivo umore. Se la vince, la fa pesare ai perdenti".