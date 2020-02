Emre Can continua a far discutere. L'ex centrocampista della Juve si è inserito alla perfezione al Borussia Dortmund, dove ha già trovato la prima rete e continua a fornire prestazioni di ottimo livello.



Come venerdì sera, quando è stato protagonista nel roboante 4-0 rifilato all'Eintracht Francoforte. Al termine della partita l'ex bianconero ha parlato in zona mista del suo inserimento nel club tedesco, rifilando una stoccata alla Juve: "Voglio aiutare la squadra. È bello avere finalmente la sensazione di essere importante. Negli ultimi mesi per me non era così, ora spero di continuare a percorrere questa strada".