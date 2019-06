Siamo all'inizio dell'ennesima rivoluzione, l'ennesimo anno zero e la sensazione, ahimè, è che potrebbe anche non essere l'ultimo. Il pessimismo per il futuro non è dato dal 5° posto in campionato, nè tantomeno per il mercato che si appresta a essere di vacche magre. La paura ce l'hanno trasmessa i comportamenti di Leonardo prima e Gattuso poi. Se loro hanno deciso di abbandonare la nave che amano più di tutto e tutti è perché non possono che aver percepito l'instabilità che ancora una volta pervade questo club.



Sensazione che è ovviamente quella di Maldini. Negli ultimi giorni Paolo lotta con la testa, che gli dice di fare come i suoi amici, e il cuore che lo spingerebbe a dare una mano ai suoi colori. Non so cosa deciderà di fare, anche se un sospetto ce l'ho, ma cambia poco. D'ora in poi l'unica cosa che conta è avere FINALMENTE un progetto chiaro PER TUTTI. Ovvio che se ti chiami Milan l'obiettivo minimo non può che essere tornare in Champions, ma attraverso quale strada non può più essere messo in discussione a ogni minimo ostacolo come quest'anno. Purtroppo a distanza di un anno paghiamo ancora la farsa cinese e tutti i soldi buttati da quella gestione. Elliott vuole rientrare di quei milioni e inevitabilmente questo non può che accadere attraverso le cessioni. Anche questo non mi spaventa, purché stavolta il tutto sia gestito da grandi conoscitori della materia. Niente voli pindarici, ma praticità. Torniamo a fare le cose facili, semplici e a volte persino scontate, ma di questo abbiamo bisogno. Basta scorciatoie, basta nomi esotici in campo o dietro la scrivania. Ora servono solo certezze.



@ruiu19