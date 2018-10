Nessun gol, ma diverse iniziative pericolose e molti assist a disposizione dei compagni per Antonio Cassano, che ha preso parte all'amichevole odierna contro i dilettanti della Rivarolese disputata dalla Virtus Entella. Il match è terminato per 9-2, col poker di Mota, la doppietta di Diaw e le marcature singole di Di Paola, Martinho e Nizzetto.