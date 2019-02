Il talento dell’Entella Dany Mota Carvalho, sta vivendo una stagione straordinaria con il club ligure infatti ha messo a segno 13 gol e 5 assist in 25 partite, guadagnandosi l’appellativo Cr7 di Chiavari da parte dei suoi tifosi. In un’intervista rilasciata GianlucaDiMarzio.com il giovane talento si racconta, parla del proprio futuro e rivela del sogno di giocare in Champions League.



SUL SOPRANNOME: “Sì è vero, mi dicono che sono il CR7 di Chiavari,Ronaldo è il mio idolo da sempre e non perché sono portoghese ma per tanti motivi come la sua immensa professionalità e ambizione. Lo seguo sempre e da quando c’è lui simpatizzo per la Juve. Io però sono Dany Mota e voglio farmi conoscere per il mio nome”.



SULLA SQUADRA: “Sapevo che se mi avessero dato la chance di giocare avrei potuto far bene. Anche la squadra sta facendo grandi cose e questo mi aiuta. Quest’anno c’è un gruppo devastante, unito dentro e fuori dal campo. Spesso e volentieri usciamo fuori a cena tutti insieme. Nello spogliatoio poi è tutto uno scherzo! A me piacere essere sempre allegro e di solito sono uno di quelli che fa più scherzi ai compagni”.



FUTURO: “Per il mio futuro voglio giocare in Serie A e in Champions!”.