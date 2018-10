Il presidente dell'Entella, Antonio Gozzi chiede un intervento d'urgenza a Giovanni Malagò, numero uno del Coni, per la riammissione del club al campionato di Serie B. La richiesta dell'Entella arriva all'indomani della decisione della Lega Pro di far disputare al club le partite del campionato a partire dal 28 ottobre "nonostante la sentenza del Collegio di Garanzia, il massimo organo giudicante della Giustizia Sportiva Italiana che ha decretato la sua riammissione in serie B, sia intonsa e applicabile".



Il presidente Gozzi ha quindi chiesto a Malagò "di intervenire presso il Collegio di Garanzia dello Sport affinché lo stesso Collegio si esprima definitivamente in funzione consultiva sulla legittimità della mancata ottemperanza da parte della Figc e della Lega della Sentenza del Collegio di Garanzia".