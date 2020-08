Nonostante le parole di qualche giorno fa, in cui il diretto interessato annunciava la propria volontà di restare alla guida dell'Entella anche per la prossima stagione, le strade del club chiavarese e di Roberto Boscaglia sembrano destinate a separarsi.



Il Secolo XIX, nella sua edizione odierna, rilancia infatti la possibilità che il prossimo titolare della panchina dei biancocelesti possa essere l'ex tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli. Esonerato dai rossoblù ad ottobre, l'allenatore di Massa potrebbe quindi riprendere la propria carriera sempre in Liguria, a pochi chilometri dal capoluogo. Per quel che riguarda Boscaglia, invece, in caso di addio all'Entella si profila per lui un futuro al Palermo.