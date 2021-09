Sport Business, Football Management & Direzione Sportiva

Football Medicine & Sport Science

Analisi & Tattica nel Calcio

Telecronaca Sportiva & Giornalismo Televisivo

Comunicazione & Giornalismo Sportivo

Sogni di lavorare nel mondo del Calcio? Immagina di stare comodamente seduto sul divano di casa tua accanto ai più noti professionisti del Calcio Italiano e di poter imparare da loro tutti i segreti e le tecniche per entrare a far parte di questo mondo e svolgere il lavoro dei tuoi sogni.Da oggi puoi! La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center ha infatti riunito i nomi più noti del Calcio Italiano e ha creato appositamente per te dei, h24. Giornalisti, Telecronisti, Medici, Psicologi, Mental Coach, Fisioterapisti, Medici, Allenatori, Dirigenti, Direttori Sportivi, Osservatori, Agenti e Match Analyst tra i più famosi e rinomati dell’industria calcistica italiana ti spiegheranno le tecniche e le metodologie di lavoro più diffuse in videolezioni registrate che potrai guardare quante volte vorrai, comodamente da casa tua o dal tuo ufficio.Tra i videocorsi proposti troviamo:La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center, il primo polo accademico in Italia dedicato allo sviluppo dei professionisti del Calcio di domani, affiliata Csen e riconosciuta dal CONI, riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i professionisti del panorama sportivo internazionale di maggior spessore.Ad oggi, la Scuola vanta oltre 500 studenti per anno accademico, distribuiti tra corsi di alta formazione, post laurea, specialistici, videocorsi e master, tenuti sia in aula a Roma e a Milano, sia online, attraverso una piattaforma di e-learning professionale.Fra le molteplici opportunità per i giovani che sognano una carriera nel settore sportivo, i corsi proposti da Elite Football Center rappresentano un’offerta esclusiva, poiché sono pensati per creare dei professionisti altamente competenti, negli ambiti più svariati.Al termine di ciascun videocorso, ogni studente riceverà un attestato di partecipazione e la possibilità di continuare il proprio percorso di formazione e svolgere degli stage appositamente pensati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, all’interno delle aziende italiane leader del settore sportivo e nei club calcistici professionistici.I nostri docenti sono tutti importanti nomi del professionismo calcistico e figure chiave del mondo sportivo in genere, solo per citarne alcuni: Stefano Agresti (Direttore di Calciomercato.com), Marcel Vulpis (Fondatore di Sporteconomy.it), Alberto Monguidi (Responsabile Comunicazione Lega Serie B), Mirko Calemme (Corrispondente in Italia di AS e Direttore di SerieANews.com), Francesco Fontana (Giornalista inviato DAZN), Riccardo Mancini (Telecronista DAZN), Marco Calabresi (Telecronista DAZN), Francesco Puma (Bordocampista DAZN), Mario Savo (Presidente AssoAnalisti AIAPC Associazione Match Analyst Italiani, ex analista Manchester City), Giuseppe Cappello (Match Analyst Staff Fabio Liverani), Massimo Carcarino (Match Analyst Sassuolo con De Zerbi e Dionisi), Gianluca Zappalà (Preparatore Portieri S.S.Lazio), Mario Petrone (ex Allenatore Catania, Ascoli, Pisa, Rimini), Fabrizio Piccareta (Allenatore Primavera SPAL), Claudio Rapacioli (Presidente Apport Associazione Preparatori Portieri Italiani), Cristian Ledesma (ex calciatore professionista Lazio, Boca Juniors, Panathinaikos e Dirigente Sportivo), Mauro Facci (Direttore Sportivo Latina, Livorno, Viterbese), Stefano Okaka (Agente FIFA), Daniele Freggia (Direttore Organizzativo Pisa), Davide Donè (Osservatore FIGC), Adriano Bianchini (Resp. Recupero Infortuni ex S.S.Lazio), Alessandro Fonte (Preparatore Atletico S.S.Lazio), Matteo Levi Micheli (Preparatore Atletico ex Nazionali FIGC, Napoli e Cagliari), Giovanni De Sario (Resp. Rieducatori Isokinetic Roma), Stefano Tirelli (Mental Coach ex Nazionale Inglese e Chelsea), Stefano Santori (Mental Coach Sportivo), e molti altri.Per maggiori informazioni clicca sul seguente link e scegli subito il VideoCorso di tuo interesse: https://www.elitefootballcenter.com/corsi-ondemand/