Torna il calciomercato e tornano le spese pazze della Premier League. Anche a gennaio, le squadre inglesi non si fanno problemi quando si tratta di investimenti importanti, puntando su giovani di prospettiva (ma già affermati e dunque costosi) e campioni formati e di sicuro affidamento. L'ultimo botto è l'argentino Enzo Fernandez, acquisto in via di definizione per il Chelsea, che ha messo sul piatto la cifra monstre di 127 milioni. Il campione del mondo si appresta a diventare il giocatore più pagato di sempre in una sessione di mercato invernale in Inghilterra. Prima di lui, ecco chi erano i primi 10: GUARDA LA GALLERY