Volevano presentare l'ex Lazio e Milan Jaap Stam... Ma hanno sbagliato persona. Il fatto incredibile è successo al Cincinnati: la franchigia americana di MLS ha presentato sul proprio account ufficiale il proprio benvenuto all’ex centrale difensivo olandese. Con un errore troppo marchiano per essere vero.



L'EX AJAX SBAGLIATO - Stam, che ha anche militato in Olanda per anni, probabilmente conosce anche il suo "sostituto". Afianco del classico “Welcome” la foto era di Tinus van Teunenbroek, team manager delle giovanili dell’Ajax, leggermente somigliante con Stam. L'account ufficiale dell'CG Cincinnati, che voleva ufficializzare il 47enne olandese, si è ritrovato al centro di prese in giro e ironia: non solo di tifosi ed appassionati, ma anche di altri club come New York Red Bulls, Columbus e Willem II. Che hanno scherzato, inserendo altre foto somiglianti, tra attori, altri sportivi e vip, tutte con un rigoroso: "Benvenuto Jaap". L'epic fail è stato poi corretto, troppo tardi.