, rivelata dall'edizione odierna dell'Equipe, tornato a parlare deiIncidenti provocati dalla pessima gestione delle forze dell'ordine francesi dei, provocati a loro volta dalla disorganizzazione della Uefa. Per il quotidiano transalpino,- quando le vittime erano bambini - in occasione della semifinale di FA Cup tra i Reds e il Nottingham Forest. Un fatto che ha segnato per sempre la storia dell'Inghilterra e avviato il processo di repressione del fenomeno hooligan, oltre al varo di nuove leggi.- Tutto ciò non è bastato a debellare il fenomeno della violenza negli stadi, anche fuori dai confini britannici, e. "Non posso dare troppi dettagli su questi suicidi, perché le indagini sono in corso. Posso dire che uno è avvenuto circa una settimana dopo la finale del Saint-Denis e l'altro, la scorsa settimana.. In entrambi i casi si sono create strozzature che impedivano di muoversi, con persone schiacciate l'una contro l'altra sotto un tunnel, tornelli bloccati che impedivano l'ingresso nello stadio e soprattutto false accuse. Il governo francese, proprio come fece la polizia inglese nel 1989, ha accusato i tifosi del Liverpool di essere responsabili dei disordini", ha dichiarato all'Equipe Peter Scarfe, presidente dell'associazione di sostegno ai sopravvissuti di Hillsborough.