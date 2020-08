Lae lasono impegnate da settimane in un pericoloso contenzioso che riguarda il. Dopo il controverso speronamento avvenuto all’inizio di agosto tra una nave turca e una greca all’interno della Zona economica esclusiva ellenica non riconosciuta però dal governo di Ankara, la cui responsabilità le due fazioni si sono affrettate ad attribuire all’altra,. Il presidente, come c’era da aspettarsi, non ha preso affatto bene tale mobilitazione, affermando: “La Turchia è determinata a fare tutto ciò che serve per ottenere il riconoscimento dei propri diritti nell’Egeo, nel Mar Nero e nel Mediterraneo”. Ha poi aggiunto: “”.Laè sembrata la nazione che, finora, si è impegnata di più per risolvere la questione tramite la diplomazia., ministro degli Esteri tedesco, ha dichiarato: “Nel Mediterraneo si sta giocando col fuoco. Ogni scintilla può portare alla catastrofe. Quello di cui abbiamo immediato bisogno è un segnale di distensione e una disponibilità al dialogo.”Al momento, la soluzione per via politica e quella che passa tramite l’uso delle armi viaggiano su due binari paralleli. Nel mare a sud di Cipro, sono già cominciate le esercitazioni congiunte delle forze militari greche, cipriote, francesi e anche italiane. Mentre una riunione informale dei ministri degli Esteri europei si terrà domani a Berlino.