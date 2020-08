Pochi giorni fa, sul, è apparso un. Contro questa concentrazione di potere economico (che onestamente si fa fatica anche solo a immaginare) e politico c’è stata una levata di scudi da parte di diversi studiosi guidati da Chuck Collins, cheSul rapporto dell’Institute si legge come, a fronte di un lieve calo della ricchezza cumulata dei Dodici (“lieve” si fa per dire, siccome parliamo di 96 miliardi in meno) percepito dall’inizio dell’anno a metà marzo, ossia quando ilera ancora in uno stato iniziale di pandemia e non fronteggiato,, che ha visto aumentare la propria ricchezza di 48,5 miliardi, il co-fondatore di Amazon, che pare destinato a diventare il primo trilionario della storia, e il CEO di Facebook, di cui fanno parte, tra gli altri, ben cinque dei primi sette miliardari americani (Bill Gates, Warren Buffett e Larry Ellison, oltre ai già citati Zuckerberg e Musk), sicuramente di nobili intenti che spaziano dalla tutela delle arti alle ricerche mediche tramite l’impegno (non legale ma autoimposto) dei membri di donare almeno metà del proprio patrimonio nell’arco della vita o nel testamento.