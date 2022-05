Come racconta Tuttosport, quello di Dybala sarà un finale intenso, ma si volterà presto pagina. Alla Continassa infatti sono in corso le valutazioni per il post: i ragionamenti vanno avanti da settimane con due nomi più accreditati per sostituire il numero dieci: uno è Angel Di Maria, in uscita a parametro a zero dal Psg, e l’altro è Nicolò Zaniolo della Roma.