Sono passati quasi 3 mesi da quel 12 giugno, giorno in cui l'Italia ha pianto la scomparsa, nel bene e del male di uno degli uomini più importanti degli ultimi 50 anni di storia del paese. Silvio Berlusconi lasciava in eredità ai propri 5 figli un patrimonio da oltre 5 miliardi di euro con tanto di testamento e ultime indicazioni sul come spartirlo fra gli eredi. Un testamento che, inevitabilmente data la portata, doveva essere letto e approvato da Marina, Pier Silvio, Eleonora, Luigi e Barbara e dai rispettivi avvocati arrivando davanti a un notaio a firmare l'intesa che, almeno finora, non era stata trovata.



ACCORDO IN FIRMA - Almeno finora perché nelle ultime settimane il lavoro degli avvocati Luca Fossati, per Fininvest e i due figli Marina e Pier Silvio, e Carlo Rimini, per Barbara, Eleonora e Luigi, ha portato secondo La Stampa alla fumata bianca finale. Nelle prossime settimane è attesa infatti la firma che ratificherà le nuove gerarchie all'interno dell'impero di Silvio Berlusconi con l’attribuzione della “quota disponibile” ai due maggiori, Marina e Pier Silvio che insieme controlleranno così il 53% di Fininvest.



IL MONZA - Non è ancora chiaro il destino che averà il dossier del Monza. Il club brianzolo, a parole, rimarrà in famiglia e sotto la gestione di Galliani con Fininvest alle spalle. Eppure per più fonti la società è indicata come un asset in via di cessione. Non qualcosa di imminente, quindi, ma un futuro di incertezza nel breve periodo si preannuncia alle porte..