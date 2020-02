Kevin Nolan, ex capitano del West Ham, parla a BBC Radio 5 di Christian Eriksen, nuovo trequartista dell'Inter: "Christian Eriksen non è al top della forma da molto tempo, quindi il Tottenham ha dovuto sbarazzarsi di lui. Quando i migliori giocatori non si esibiscono, i ragazzi nello spogliatoio iniziano a perdere fiducia nei loro confronti. Ora che se n'è andato, forse arriverà un po' di aria fresca, e gli altri giocatori diranno: 'Adesso andiamo avanti'. Non si tratta quindi di sostituire Eriksen, ma di capire che i giocatori pensavano che non ci fosse più bisogno di lui".