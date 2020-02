"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Si è visto di tutto. Videogame anni '90, la Casa di Carta, un grande ritorno, un giocatore uscito direttamente dalla tv e un'elegantissima prima alla Scala. Le presentazioni dei nuovi acquisti, in questo mercato di gennaio, hanno fatto sorridere, emozionare, strappare sorrisi, applausi, commenti, like, retweet, repost... Belli, bellissimi, con special guest, vedi Florenzi-Valencia, o luoghi speciali, vedi Eriksen-Inter: originalità, grande lavoro, grandissima qualità. Presentazioni per veri Nerd!



Ieri si è chiuso il calciomercato, per questo motivo l'Angolo del Nerd di questa settimana è dedicata alle migliori presentazioni che si sono viste in queste settimane piene di trattative, pieni di rumors, affari saltati, visite non superate, valigie rifatte prontamente per tornare da dove si è arrivati. Non per chi, però, è presente in questa classifica. Come Barrow, che fa ridere (da matti) Orsolini; come Florenzi, che viene introdotto da Arturito de la Casa di Carta, come Honda in versione videogame giapponese per il Botafogo, come Gaston Pereiro che "meglio il campo" (presentazione da applausi dello staff del club sardo). E come Eriksen. Elegante, in campo e fuori, in uno dei luoghi di culto di Milano: la Scala. Non del calcio, quella vera.