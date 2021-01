. D'accordo, non ha brillato eppurecon l'Inter ieri a Firenze e soprattutto si era rivisto già a Genova con la Samp in un momento delicato. Non proprio un trattamento usuale per quando un giocatore è in vendita col mercato aperto, talvolta anche per evitare infortuni. Eppure,perché anche dovesse restare a Milano, non vorrebbe perdere una risorsa in una rosa che non sempre fornisce tutte le alternative.- Insomma, Conte ha chiarito personalmente che avrebbe ugualmente sfruttato Eriksen a fronte di necessità o scelta tecnica.di buon grado queste chance, pure in un ruolo diverso, da professionista. Ma in realtà dietro le quinte pur non essendo arrivata alcuna offerta reale o ufficiale, si continua a lavorare per la cessione di Eriksen. L'Inter finora non ha ricevuto nulla, l'Ajax si è tirato indietro, Marotta e Ausilio sperano in una soluzione nei prossimi giorni che possa aprire alla. Lavori in corso, nonostante il ritorno in campo di Christian. Conte è stato chiaro. Ma il suo mercato non è ancora finito...