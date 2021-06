Il professore Daniele Andreini, cardiologo e responsabile di Monzino Sport, parla alla Gazzetta del futuro di Christian Eriksen. Può tornare a giocare? "Ci sarà una relazione molto circostanziata per dedurre cosa è successo nella fase acuta. E poi per capire la diagnosi reale e precisa. Se il tutto è stato provocato da una aritmia scatenata da un’infiammazione allora potrebbe essere una delle diagnosi più favorevoli per la prognosi del ragazzo al di là del calciatore. La notizia più importante è che può fare una vita normale. Ci vorranno dei controlli e non prima di sei mesi sarà possibile capire se il defibrillatore potrà essere espiantato. Ma bisogna ponderare tutto con estrema cautela prima di arrivare ad una eventuale idoneità sportiva".