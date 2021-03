Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, parla di Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, e della sua possibile convocazione (al momento bloccata in attesa dei nuovi risultati del tampone): "Non lo abbiamo ancora lasciato completamente fuori dalla prima partita. Seguiremo da vicino la situazione nei prossimi giorni e poi dovremo vedere cosa accadrà. Non possiamo ancora dire se è fuori dalla prima partita o se arriverà. Dobbiamo vedere cosa succede all'Inter. Si spera che non usciranno più test positivi. Poi dobbiamo vedere se riusciamo a farlo arrivare" le parole riportate da bt.dk. La Danimarca scenderà in campo giovedì contro Israele.