Christian Eriksen, trequartista dell'Inter, parla a Sky Sport prima della partita con il Torino: "Penso che sarà una partita difficile. Sappiamo dove loro sono in classifica. Devono combattere per ogni punto e anche noi. Dobbiamo rimanere nella posizione che abbiamo".



SUL GINOCCHIO - "Come sto qui? Sono molto felice qui. Il mio ginocchio sta migliorando. Mi sono allenato ieri. Sto bene e sono pronto per giocare".