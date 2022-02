Christian Eriksen da pochi giorni è tornato ad essere a tutti gli effetti un calciatore. Dopo la firma con il Brentford e l'annuncio sui social, l'ex centrocampista di Tottenham ed Inter si è raccontato al canale del club: 'Nei giorni dopo l’arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo. Poi sono iniziati tutti i test, ho iniziato a fare mille domande ai dottori, e da lì pian piano è arrivata la convinzione di poter tornare lentamente a giocare a calcio. Il cuore ha reagito bene, ho dovuto essere paziente, ma mi sono fidato del mio allenatore e del mio medico'.



Ed ancora: 'Stare senza calcio per sei o sette mesi è tanto. È stato molto difficile. Poi finalmente ho toccato un pallone su un campo, ho annusato l’erba, le scarpe da calcio, e tutto è tornato alla normalità. Fisicamente sono in un’ottima condizione, è solo il tocco col pallone che deve tornare veloce come prima'.