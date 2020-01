Christian Eriksen è un desiderio di prima, primissima fascia. Perché quando un giocatore di questo livello va a scadenza di contratto e decide di non rinnovare si scatena un'asta internazionale:, lo ha fatto prendendo contatti diretti con i suoi agenti che vi abbiamo raccontato a fine novembre e sono continuati fino a questi giorni., l'uomo giusto al posto giusto, qualità e esperienza internazionale a costi limitati dalla scadenza contrattuale.- Da qui a prendere il danese, c'è tanta strada da fare. Perchéper il prossimo giugno: tanti top club europei si sono attivati su un'occasione come Eriksen, lo ha fatto il Manchester United come il Real Madrid, chiaramente con insistenza e convinzione diverse una società dall'altra. C'è chi sonda e chi ha già offerto un contratto all'altezza,. Un nuovo fattore è spuntato nelle ultime ore: il danese ha comunicato al Tottenham di, una sua preferenza nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta. E Mourinho ha accettato a una sola condizione:, così da non perderlo a zero e poter reinvestire subito quei soldi. La preferenza nerazzurra è per giugno, anche perché l'investimento tra commissioni e ingaggio sarebbe già elevato. Ma la concorrenza è di primo livello. Tutti fattori che rendono complessa un'operazione che Suning sta provando a mettere in piedi per davvero.