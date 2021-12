Christian Eriksen e l'Inter sono pronti a separarsi. Ieri nella sede del club nerazzurro l'amministratore delegato Marotta ha sistemato le ultime questioni burocratiche con il calciatore e il suo agente Martin Schoots. Già nella giornata di oggi è atteso l'annuncio ufficiale della rescissione contrattuale con il centrocampista danese ex Ajax e Tottenham, un passaggio praticamente obbligato dopo il divieto di pratica sportiva in Italia da parte del Coni per il calciatore danese.



Intanto l'Inter sta cercando di recuperare lo stipendio versato in questi mesi di inattività attraverso l'indennità Uefa, senza dimenticare l'assicurazione privata che copre l'attuale valore del suo cartellino: circa 11 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Eriksen può ripartire dall'Odense in patria e nel 2022 potrebbe tornare a San Siro per salutare i compagni di squadra e i tifosi nerazzurri.