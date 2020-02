Due giorni al derby tra Inter e Milan, cresce l'attesa nel capoluogo lombardo per una sfida chiave per l'ambizioni dei due club. E Christian Eriksen non ha dubbi su chi sarà a spuntarla. Il nuovo acquisto nerazzurro è stato il protagonista di un botta e risposta sul canale YouTube del club: le sue risposte.



SOPRANNOME - "Chris".



ETA' - "27".



NUMERO DI PIEDE - "43".



RUOLO - "Centrocampista".



GOL O ASSIST - "Entrambi".



PUNIZIONI O RIGORI - "Punizioni".



PIEDE DESTRO O SINISTRO - "Entrambi".



ANGOLO ALTO O ANGOLO BASSO - "Angolo alto".



PIU' FORTE ERIKSEN REALE O DEI VIDEOGAMES - "Credo quello reale".



ALLENATORE PIU' ESIGENTE, IL PADRE O ANTONIO CONTE - "Sono qui da poco, ma dico comunque mio padre".



IDOLO DA BAMBINO - "Totti e Laudrup".



SIRENETTA DI COPENAGHEN O MADONNINA DI MILANO - "Non ho ancora visto la seconda, ma scelgo lei al posto della Sirenette".



TRIPLETTA CONTRO L'IRLANDA CON LA DANIMARCA O GOL AL CHELSEA CON IL TOTTENHAM - "Tripletta contro l'Irlanda".



RIPETERE IL RIGORE CONTRO LA CROAZIA AL MONDIALE O LA FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL LIVERPOOL - "La finale di Champions".



AMSTERDAM O LONDRA - "Entrambe belle città. Ma niente è meglio di Middlefart!".



SPORT PREFERITO OLTRE AL CALCIO - "Ce ne sono un po'. Dico ping pong".



FILM PREFERITO - "Giustizia privata".



CINEMA O SERIE TV SUL DIVANO - "Quando hai un bambino, serie tv".



SERATA FUORI O A CASA - "Casa".



CANZONE PREFERITA - "Wonderwall, Oasis".



GRUPPO PREFERITO - "Imagine Dragons".



ULTIMO CONCERTO - "Drake".



CANI O GATTI - "Allergico a entrambi, ma dico cani".



TWITTER O INSTAGRAM - "Instagram".



DOLCE O SALATO - "Dolce".



PASTA O PIZZA - "Pasta".



PIU' DIFFICILE IMPARARE OLANDESE O ITALIANO - "Penso l'italiano".



TRE COSE IN ITALIANO - "Buongiorno, grazie, prego, arrivederci e altre ancora".



MAGLIA NUMERO 24 - "E' il numero dopo il 23: nuova fase, nuova sfida, nuovo numero".



CHI VINCE IL DERBY - "L'Inter. Che poi è la stessa cosa, in inglese si dice Inter Milan. Se dici Inter Milan non intendi la partita, ma semplicemente l'Inter...".