al centrocampista danese, che vede. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it,- E anche nel migliore dei casi,ovveromolto lungo:che la federazione calcio danese, di concerto con il Rigshospitalet, aveva annunciato in mattinata. Nella giornata di venerdì, nel quale era ricoverato da sabato scorso, e si recherà nella sua casa danese. Il problema accusato nel match contro la Finlandia dovrebbe essere- Ora bisognerà stabilirementre, come dimostraIn Italia, secondo il protocollo del Cocis (Comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva) aggiornato nel 2017,Il centrocampista tra 4-5 settimane sarà sottoposto ache stabilirannose il problema si rivelasse momentaneo, il defibrillatore verrebbe tolto ma comunque si aprirebbe comunque un lungo iter per ottenere l'idoneità. Insomma,