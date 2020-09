. Christiannell’amichevole di ieri contro il Pisa vinta 7-0 dai nerazzurri. Lo ha fatto partendo nell’undici iniziale scelto dall’allenatore, nella posizione in campo a lui più idonea: alle spalle delle due punte, con licenza di muoversi tra le linee per inventare.e ha cercato di essere sempre nel vivo del gioco dopo una prima parte di avventura in nerazzurro al di sotto delle aspettative., arrivato dal Tottenham nella scorsa finestra di mercato invernale.- Col ritrovato Stefano Sensi e l’arrivo ormai definito di Arturo Vidal,. Conte non ritiene Eriksen un elemento centrale nel suo modo di intendere calcio: poco incline alla fase di non possesso, a tratti pigro e. Intendiamoci: non è un giocatore da cedere a tutti i costi, ma non ha neanche addosso l'etichetta dell’intoccabile per l’allenatore nerazzurro.- Per questo il duo Marotta-Ausilio, ma la risposta è stata negativa. Resta tra i possibili partenti, ma. In caso di addio, la plusvalenza sarebbe scontata visto che è stato acquistato lo scorso gennaio dal Tottenham per poco più di 20 milioni (ha un ingaggio da 7,5 milioni a stagione) e l’Inter lo venderebbe solo per una cifra nettamente superiore. In attesa di eventuali sviluppi sul mercato, Eriksen risponde sul campo.