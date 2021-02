Un derby nel destino... Se Eriksen avesse lasciato l'Inter per tornare al Tottenham, domenica avrebbe giocato ugualmente una stracittadina. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sarebbe stato derby comunque, per Christian. Pensa un po’, è mancato tanto così per vederlo protagonista domenica – più che a San Siro – al London Stadium: ore 13, in programma c’è West Ham-Tottenham, uno dei tanti incroci londinesi. E invece eccolo qui Eriksen, all’incrocio di Milano, mettere in discussione gli altri dopo che per una vita discusso è stato lui. Quasi ceduto, questa è la verità. Con il Tottenham prima e con il Leicester poi era tutto apparecchiato, si è capito poi: non era l’ingaggio del danese il problema, sia gli uni che gli altri si erano presi in carico l’intero stipendio del centrocampista. Gli affari sono saltati perché l’Inter chiedeva un indennizzo per il prestito. Lo chiedeva a inizio gennaio e la posizione non è mai mutata”.