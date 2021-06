Christian Eriksen sta meglio, ma i messaggi di affetto per lui non accennano a placarsi. Davanti al ​Rigshospitalet, l'ospedale di Copenhagen in cui è ricoverato, è infatti apparso un nuovo murale a lui dedicato.



Semplicemente Christian Erisken con un 10 circondato di cuori rossi e la scritta "uno per tutti, tutti per uno".