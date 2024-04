Eriksson in lacrime, omaggio da brividi del Goteborg VIDEO

42 anni di distanza non hanno cancellato il legame che c'è trae il Göteborg, col quale da giocatore vinse uno storico Treble nel 1982. Il club svedese ha deciso di rendere omaggio all'ex allenatore che qualche mese fa ha annunciato di avere un tumore al pancreas allo stato terminale, impossibile da operare. Prima della partita contro il Norrkoping finita 1-1, l'allenatore è stato accompagnato al centro del campo e tutto lo stadio l'ha applaudito con lo svedese che è scoppiato in lacrime. Ma la vera sorpresa è stata la coreografia che ritraeva un giovane Eriksson da giocatore del Göteborg, ricordando quando vinse campionato, Coppa di Svezia e Coppa Uefa.

Sven-Göran Eriksson hyllas med sång och tifo på Gamla Ullevi. pic.twitter.com/Z98iWXBQB8 — discovery+ sport



- Grande emozione per l'ex allenatore che dopo aver realizzato il suo sogno vive un'altra serata magica. Il mese scorso, infatti,giocata al Da Luz di Lisbona, dove per il suo passato da allenatore del Benfica Eriksson è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi presenti.- In Italia l'allenatore svedese si è seduto sulle panchine di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con la quale ha conquistato i successi più importanti.. Quell'anno con la Lazio vinse anche la Coppa Italia, diventando la quarta squadra nella storia del calcio italiano a vincere campionato e Coppa Italia nella stessa stagione.