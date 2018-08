In riferimento all'analisi riguardante la creazione di una polisportiva Juventus, da noi raccontata ieri con gli indizi verso la possibile nascita di una squadra di basket, è doveroso sottolineare un'erronea dimenticanza: il club bianconero non rappresenterebbe la prima società polisportiva tra i club di Serie A. Tale titolo appartiene infatti alla Lazio, che ad oggi può vantare l'orgoglio di più antica e più grande polisportiva in Italia e in Europa, nata 118 anni fa. Tante altre società, nel corso degli anni, hanno poi intrapreso questo percorso, con alterne fortune: che la prossima possa essere la Juventus?