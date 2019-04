Il nuovo lavoro discografico di Fabrizio Moro è pronto ad uscire. Edito da Sony, sarà intitolato "Figli di nessuno" e sarà disponibile a partire dal 12 aprile. Il cantante ha dichiarato all'Ansa di non aspettarsi di riuscire a finire l'opera: "Arriva nel momento in cui io non avevo più le forze: venivo da due album di fila, da due festival di fila, dalla vittoria sanremese con Ermal, da 120 concerti in due anni. Mi chiedevo come avrei fatto. Invece c'è stata come una mano invisibile a guidarmi. Per questo dico che è un album benedetto"..



TIFA LAZIO PERCHE' - In passato Moro aveva svelato di tifare Lazio per un motivo che va oltre il campo da gioco: "Per chi tifo? Sono un tifoso del calcio in generale, quando c’è Roma-Juve preferisco i giallorossi, ma se c’è il derby ovviamente tifo Lazio. I miei parenti sono tutti della Roma e per questo motivo da piccolo ho deciso di andare controcorrente. ​​Ho incontrato i genitori di Gabriele Sandri, durante il Roma Rock Festival e dico che spesso i giornalisti parlano del calcio sottolineando l’aspetto più macabro, ma non è vero che i tifosi sono tutti violenti".