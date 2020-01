La caccia a Fabio Borini è ufficialmente aperta. Attualmente l'unica certezza è che il giocatore del Milan lascerà i rossoneri, mentre la destinazione futura del calciatore resta ancora misteriosa. Qualche indizio, però, trapela. E' altamente probabile ad esempio un trasferimento in Liguria per l'ex Roma e Liverpool. Sponda Genoa, al servizio di Nicola, o sponda Sampdoria, alla corte di Claudio Ranieri.



Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.com attualmente la corsa a Borini sarebbe limitata soltanto alla società blucerchiata e a quella rossoblù, che stanno dando vita ad un vero e proprio derby di mercato. Qualche possibilità per eventuali outsider sussiste, ma le altre pretendenti ad oggi paiono decisamente staccate rispetto a Genoa e Samp.



La prossima settimana sarà quella decisiva: Borini e il suo entourage daranno una risposta definitiva a Preziosi e Ferrero, sciogliendo le riserve e decretando la futura squadra dell'attaccante classe 1991.