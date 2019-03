Ci sono notti che non si cancellano, che rimangono nell'immaginario collettivo per le emozioni generate. E' il caso dell'Ajax, trascinato da una prestazione spettacolare di Dusan Tadic all'impresa di superare il Real Madrid per 4 -1 nel suo Bernabeu. Dusan è un nazionale serbo che aveva già fatto vedere il suo repertorio, fatto di estro e fantasia, in Premier League con la maglia del Southampton. E pensare che questo talento in passato era stato vicino al trasferimento nella nostra serie A, come confermato in esclusiva a calciomercato.com dal suo agente'E' stata una incredibile prestazione, sua e dell'intera squadra. Penso che non dimenticherà mai partita nella sua vita'.'Ci siamo incontrati dopo la partita nell'hotel della squadra. Era molto rilassato e felice. Dusan è un ragazzo molto sveglio, intelligente e alla mano. Non conosce l'arroganza, nemmeno al'1%. Può parlare di calcio tutto il giorno. Un giorno sarà sicuramente un allenatore'.'Si sente molto bene nello stile dell'Ajax. Sta mostrando la sua classe in diverse posizioni. L'Ajax era il giusto passo nella sua carriera'.'Chi lo sa, magari ci giocherà in futuro'.'lo volevano la scorsa estate e lo scorso autunno, ci hanno provato quando era un giocatore del Southampton'.