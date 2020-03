C’è un Veron in Sudamerica che sta facendo cose importanti. No, non gioca in Argentina e non è figlio o parente del grande Juan Sebastian, che ha calcato i terreni di gioco italiani e inglesi ai più alti livelli.Il nome non è però una coincidenza: nella piccola città dove è nato nel nord del Brasile, un vicino di casa appassionato di calcio convinse i genitori a battezzare il piccolo Gabriel con un doppio nome, Gabriel Veron appunto. Quando il Veron brasiliano nasceva il Veron argentino già disputava la seconda coppa del mondo, nell’auge della sua carriera., la capitale dello stato di Rio Grande do Norte, dove nel 2017 uno scout lo osservò e lo fece contrattare dal responsabile del settore giovanile del Palmeiras. E da quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Attaccante, ala destra, un classico numero 7, è brevilineo e scattante come era il grande Edmundo, idolo di Palmeiras e Vasco da Gama, e attualmente opinionista dei canali Fox Sports in Brasile, con il qualeha avuto il piacere di parlare (con alcuni momenti di emozione) anche del suo passato in Italia.È sempre difficile fare paragoni, sono epoche e stili di gioco distanti. Devo dire che il Palmeiras, che storicamente non ha mai avuto una grande tradizione nel far esordire giovani in prima squadra, con l’arrivo quest’anno di Vanderlei Luxemburgo, famoso per scovare e far brillare talenti, ha voluto scommettere sui giovani di casa sua, e solo così Gabriel Veron è riuscito ad esordire in prima squadra con 17 anni. Poi però i vecchi vizi tornano. È bastato perdere una partita o pareggiare contro una squadra debole che il timore della critica dei suoi tifosi prende il sopravvento e allora si torna a pensare a giocatori già affermati, anche se non certo migliori. Come nel caso di Rony, attaccante proveniente dall’Atletico Paranaense, pagato a peso d’oro, che toglierà il posto da titolare a Veron. Un vero peccato, perché senza la filosofia del rinnovamento la società faticherà sempre di più per raggiungere i suoi obiettivi.Veron ha le caratteristiche di un grande campione, perché ha la classe e anche la fisicità che piacciono tanto in Europa. È rapido e forte, sia per arrivare sul fondo sia per tornare a coprire. Ha un bel dribbling e si accende all’improvviso. Nonostante l’età, ha già molto carisma, ma sa mantenere la giusta dose di umiltà. Per me sarà protagonista nel prossimo mercato europeo.Si ha fatto bene a ricordarlo: voglio anche segnalare Gabriel Menino, un centrocampista del 2000 che però sta facendo benissimo anche come terzino, sorprendendo tutti per la qualità e dedicazione. Annotatevi questo nome.Sì, soprattutto si riferisce a Pedro e Gabigol. Conosco benissimo Pedro che è di Rio de Janeiro come me e lo seguo sin da piccolo. Veniva da un infortunio e quindi da un periodo di sosta forzata, ma sicuramente aveva e ha le qualità per fare bene in Italia. La Fiorentina di oggi non è la Fiorentina nella quale giocavo io. Oggi è tecnicamente lontana dalla Juve o dall’Inter, ma all’epoca, con me, Batistuta e Rui Costa potevamo dire la nostra e gareggiare alla pari. Voglio dire che per uno come Pedro, giovane, che deve inserirsi in una realtà tutta da ricostruire come la Fiorentina di questa stagione, era difficilissimo fare bene sin da subito. Io sono arrivato in Italia all’età di 26 anni e mi sono trovato accanto due grandi campioni. Ero stato capocannoniere del campionato in Brasile e sicuramente avevo più esperienza e maturità di Pedro, o dello stesso Gabriel Barbosa quando arrivò all’Inter. Ho tifato tanto, tantissimo perché Pedro avesse la possibilità di affermarsi alla Fiorentina.Da quando sono venuto via da Firenze ho sempre avuto una “saudade” immensa: della città, dei tifosi, dello stadio pieno. Ma ho sempre dovuto convivere con il sentimento di colpa di non essere riuscito a conquistare lo scudetto. Mi sento in colpa, anche se secondo me non sono il principale responsabile dei mancati risultati, anche se so che a Firenze tutti pensano il contrario…Magari non tutti, ma una grande maggioranza; questo lo so, lo leggo, lo sento… però allo stesso tempo i fiorentini sono un popolo educato, conoscitori di calcio come pochi e forse anche per questo, ora che sono invecchiato, la nostalgia aumenta, cosi come i ricordi indelebili dei gol, delle esultanze, delle sciarpe e dei canti dei tifosi. Quando giocatori brasiliani sono stati contrattati dalla Fiorentina, come Pedro o Victor Hugo, ho fatto tantissimo il tifo per loro, perché indipendentemente dall’essere attaccante o difensore, ho sempre desiderato che i brasiliani potessero avere la fortuna di essere amati dai fiorentini come lo sono stato io e che a loro volta potessero ricambiare vincendo un trofeo. Sono rimasto molto triste quando ho saputo che Pedro sarebbe andato via senza nemmeno giocare.Si, vicino alla famiglia e agli amici è più facile: è entrato in una squadra organizzata, già con il suo schema preciso di gioco, e ha subito fatto vedere le sue qualità. È un peccato che la Fiorentina non ci abbia creduto e le dirò di più: vedo per Pedro un futuro molto promettente in squadre di primo piano in Europa.Avevo un ottimo rapporto con tutti i miei compagni, nello spogliatoio e fuori. Secondo me le voci che sono venute fuori sulle liti con Batistuta e Rui Costa hanno avuto origine dalle loro dichiarazioni sul mio ritorno in Brasile per il Carnevale. Loro non potevano certo dire che io ero nel giusto, e la critica che mi fecero all’epoca è la stessa che faccio io, uomo maturo adesso, al giocatore immaturo di allora. Bati e Rui in quella stagione ebbero l’opportunità nitida di entrare nella storia dopo aver giocato già alcuni anni nella Fiorentina. Io al posto loro forse sarei stato anche più critico, pensando con la testa di oggi. Mi pento, mi pento davvero tanto di aver fatto quel viaggio durante il Carnevale, ma poi con loro specificamente ho sempre mantenuto un’ottima relazione fino a oggi. Quando arrivai a Firenze loro furono i primi a darmi una mano e questo lo ricordo con affetto.Quando dico che mi pento e lo voglio ripetere ancora, perché è un’opportunità che Lei mi sta dando, nonostante mi avesse chiesto un’intervista su un altro argomento (ride ndr), lo dico con il cuore e con la testa dell’uomo che sono adesso. Ma chi vive in Brasile e conosce la realtà sociale, si rende conto che la mia storia, di ragazzo cresciuto nei quartieri poveri, con una famiglia che faceva fatica a badare a me e ai miei fratelli, è una storia di vittoria. E il mio legame con la famiglia era dettato dalla riconoscenza verso mia madre e mio fratello che hanno creduto in me e mi hanno aiutato. Tornare durante il Carnevale voleva dire portare nella valigia i soldi guadagnati con il calcio, per poter comprare una casa, per dare quella vita felice che da bambini nemmeno sognavamo. Ho sbagliato, è stata esclusivamente colpa mia. E mi dispiace tanto, più il tempo passa e più me ne rammarico.Moggi mi voleva alla Juventus, diceva che il mio calcio era straordinario che ero sprecato tornando in Brasile, ma all’epoca scelsi di rientrare, scelta che oggi sicuramente non rifarei. Sarei rimasto a Firenze, di sicuro. Con la testa di oggi sarei rimasto ancora 10 anni in Italia.Ho saputo che sta passando un brutto periodo a causa dei problemi giudiziari e mi dispiace tanto; per lui nutro tanto affetto e considerazione. So che in più di un'occasione ha dichiarato che sono stato il più bell’acquisto fatto nella sua gestione e questo mi riempie di gioia. Gli vorrei mandare un abbraccio in questo momento delicato e dirgli che mi spiace tanto per non essere riuscito a conquistare quello scudetto. Sapeva che avevo lasciato in Brasile qualche problema familiare, soprattutto per causa di mio fratello, mi ha sempre capito e sostenuto.Sempre più spesso vado a vedere su youtube i gol fatti con la maglia viola e mi emoziono. Sto diventando vecchio, vorrei davvero abbracciare uno a uno tutti i tifosi di questa meravigliosa squadra chiedendo loro perdono (interrompe il suo ragionamento per qualche secondo, con la voce rotta dall’emozione). So che l’intervista non era stata concordata su questo argomento, ma non potevo perdere l’occasione di rivolgermi attraverso una testata così conosciuta in Italia, a tutti coloro che so che hanno sperato prima e sofferto poi in quell’anno che avrebbe potuto essere magico e storico per la Fiorentina. Grazie Firenze, grazie Fiorentina, scusatemi ancora tifosi della Viola. Vi voglio bene.