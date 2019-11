Il Napoli cerca un centrocampista, il Milan vuole venderne uno che se ne andrebbe senza problemi. Tutto potrebbe confluire verso un interesse comune, perché mercoledì Giuntoli ha avviato i primi contatti per Franck Kessie, centrocampista classe ‘96 che potrebbe cambiare casacca già nel mese di gennaio, anche visti i futuri programmi del club, che vorrebbe ripartire dal nuovo corso.



IL MILAN VENDE - Il Napoli è alla finestra, a prescindere dal futuro di Allan. Giuntoli si muove, al momento è solo un’idea ma in futuro chissà... Il ds della società partenopea sa che per avere Kessie a gennaio sarà sufficiente versare circa 16 milioni nelle casse del Milan (cifra minima per non generare minusvalenza). Una somma tutt’altro che eccessiva, specie perché gli azzurri sono convinti di poter rigenerare il centrocampista fino a portarlo agli splendori di Bergamo, quando con la maglia dell’Atalanta si era guadagnato la fiducia di molti estimatori.