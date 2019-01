Fitta agenda per il Comitato Esecutivo Uefa, che si riunirà a Roma il 6 febbraio, alla vigilia del 43° Congresso Ordinario. All'ordine del giorno l'approvazione dei regolamenti di Champions League (uomini, donne e calcio a 5), Europa League, Youth League, Supercoppa Europea per la prossima stagione, oltre che del formato della fase finale dell'Europeo Under 21 2019-21.



In agenda anche il memorandum d'intesa tra la Uefa e la Eca, le strategie della Uefa per il 2019-24 e del calcio femminile oltre a un aggiornamento sui preparativi per Euro 2020. Il successivo meeting del Comitato Esecutivo è in programma mercoledì 29 maggio a Baku.