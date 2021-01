Conclusi i qualifier diedper lae annunciate le lottery per i due draft. I comunicati di Lega Serie A- Dopo 4 intense giornate di qualifiche, disputate dal 24 novembre al 15 dicembre, si è conclusa la prima fase della eSerie A TIM | FIFA 21, giocata sulla piattaforma ufficiale di PlayStation®4 (PS4™).Sono stati più di 4.000 gli appassionati del celebre titolo a giocarsi la chance di accedere alla fase successiva della competizione. I primi 8 classificati di ciascuna delle 4 Cup si sono aggiudicati la possibilità di essere selezionati, durante il Draft del 2 febbraio 2021, dai Club che prenderanno parte al primo campionato Esports ufficiale della Lega Serie A.Ora toccherà ai 17 Club partecipanti alla eSerie A TIM | FIFA 21 selezionare il proprio rappresentante che affiancherà i Pro Players già facenti parte del team.L'ordine di chiamata per il Draft è stato estratto ed ha premiato il Parma Esports, che ha pescato la scelta n° 1, seguito a ruota da Atalanta Esports, F.C. Crotone E-Sports e Genoa Esports. Nell'immagine allegata l'ordine di scelta completo.Tutti i Club potranno visionare un'ultima volta i talenti qualificatisi durante il prossimo evento in programma, il Draft Showdown. Durante questo torneo amichevole, previsto per il 12-13 gennaio 2021, i 32 ragazzi si sfideranno tra loro, cercando di convincere i Team a puntare proprio su di loro esibendosi in live streaming sui canali ufficiali Twitch e Youtube della eSerie A TIM.- Al termine delle 4 Cup di qualifica, disputate dal 24 novembre al 15 dicembre, si è conclusa la prima fase della eSerie A TIM | eFootball PES 2021.Gli appassionati del celebre titolo si sono sfidati, per giocarsi la chance di accedere alla fase successiva della competizione. I primi 8 classificati di ciascuna delle 4 tappe del Qualifier si sono aggiudicati la possibilità di essere selezionati, durante il Draft del 3 febbraio 2021, dai Club che prenderanno parte al primo campionato Esports ufficiale della Lega Serie A.Ora toccherà ai 17 Club partecipanti alla eSerie A TIM | eFootball PES 2021 selezionare il proprio rappresentante che affiancherà i Pro Players già facenti parte del team.L’estrazione dell’ordine di chiamata che sarà seguito durante il Draft ha premiato l’F.C. Crotone E-Sports che avrà la scelta n°1. Seguono poi Sampdoria Esports, Udinese Esports ed Hellas Verona FC Esports. Nell'immagine allegata l'ordine di scelta completo.Il Draft Showdown, prossimo evento in programma, permetterà a tutti i Club di visionare un'ultima volta i talenti qualificatisi. Durante questo torneo amichevole, previsto per il 22-23 gennaio 2021, i 32 ragazzi si sfideranno cercando di convincere i Team a puntare proprio su di loro, esibendosi in live streaming sui canali ufficiali Twitch e Youtube della eSerie A TIM.