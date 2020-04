Il calcio è fermo, l'eSerie A TIM no. Un nuovo appuntamento per il torneo Waiting for eSerie A TIM – TIMVISION Players Challenge powered by PS4™". Quest'oggi, infatti, si sfideranno Cagliari, Verona, Parma e Sampdoria, rappresentati rispettivamente da Simeone, Salcedo, Kulusevski e Vieira. Il vincitore sfiderà poi Pol Lirola, vincitore del primo torneo. Le partite saranno trasmesse in live streaming sul canale Youtube della eSerie A TIM e su TIMVISION a partire dalle 16.00.